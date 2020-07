Waterspelletjes deze zomer? Deze waterpistolen werden getest en gekeurd

Tijdens een watergevecht op een warme zomerdag is er maar één doel: andere spelers zoveel mogelijk raken, tot ze helemaal doordrenkt zijn. De brandweermannen van Brandweerzone Centrum post Gent lieten hun vertrouwde brandslang even voor wat ze was en sproeiden speelgoedgeweren leeg op de binnenkoer – en elkaar. Al snel merkten ze op dat het ene geschut het andere niet is. Twee van de twaalf stuks zijn volgens de heren een schot in de roos.