Van den Bergh en De Decker struikelen in achtste finales van Summer Series darts

Dimitri Van den Bergh en Mike De Decker zijn met een plaats bij de laatste zestien de beste landgenoten geworden op het derde toernooi dat deel uitmaakt van de Summer Series darts (Players Championship 11), die plaatsvinden in het Engelse Milton Keynes.

Van den Bergh (PDC 26), die de voorbije twee toernooien in de eerste ronde werd uitgeschakeld, versloeg achtereenvolgens de Welshman Barrie Bates (PDC 94), met 6-0 en de Engelsen Reece Robinson (PDC 83), met 6-1, en Andrew Gilding (PDC 120), met 6-2. Voor een plaats in de kwartfinale moest de tweevoudige jeugdwereldkampioen met 6-4 zijn meerdere erkennen in de Engelsman Chris Dobey (PDC 20).

De Decker (PDC 99) zette in de eerste ronde de Engelsman Jason Lowe (PDC 90) met 6-4 aan de kant waarna hij de Noord-Ier Gavin Carlin (PDC 74) met 6-2 versloeg. In de derde ronde nam de 24-jarige Mechelaar met 6-2 de maat van de Zuid-Afrikaan Devon Petersen (PDC 51). In ronde vier was de Canadees Jeff Smith (PDC 92) met 6-2 een maatje te sterk.

Kim Huybrechts (PDC 35) plaatste zich voor de tweede ronde na een 6-4 overwinning tegen de Welshman Jonathan Worsley (PDC 90). In die tweede ronde moest hij echter met 6-1 zijn meerdere erkennen in de Nederlander Michael van Gerwen, de nummer één van de wereld. De drievoudige wereldkampioen, die het eerste toernooi van de Summer Series op zijn naam schreef, toonde zich andermaal de beste. Zo was hij in de finale met 8-3 te sterk voor de Portugees José de Sousa.

. Uitslagen PDC Summer Series:

Eerste ronde:

Mike De Decker (Bel/99)- Jason Lowe (Eng/90)6-4

Dimitri Van den Bergh (Bel/26)- Barrie Bates (Wal/94)6-0

Kim Huybrechts (Bel/35)- Jonathan Worsley (Wal/90)6-4

Tweede ronde:

Dimitri Van den Bergh (Bel/26)- Reece Robinson (Eng/83)6-1

Michael van Gerwen (Ned/1) - Kim Huybrechts (Bel/35)6-1

Mike De Decker (Bel/99)- Gavin Carlin (NIe/74)6-2

Derde ronde:

Dimitri Van den Bergh (Bel/26)- Andrew Gilding (Eng/120)6-2

Mike De Decker (Bel/99)- Devon Petersen (ZAf/51)6-2

Achtste finales:

Jeff Smith (Can/92) - Mike De Decker (Bel/99)6-1

Chris Dobey (Eng/20) - Dimitri Van den Bergh (Bel/26)6-4

Finale:

Michael van Gerwen (Ned/1) - José de Sousa (Por/51)8-3