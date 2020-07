Nog twee afleveringen en dan weten we wat die verduivelde Jens Bols nog allemaal vermag met rechercheurs Eva van Dongen en Floris Wolfs in ‘Flikken Maastricht’. Het twaalfde seizoen zit er bijna op bij Eén, in Nederland beginnen ze eind augustus aan de opnames van alweer seizoen vijftien. Angela Schijf (40) draait al net zolang mee als de eigenzinnige politievrouw.