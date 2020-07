De reissector in ons land is door de coronacrisis 2,5 miljard euro kwijt. “En dit is wellicht nog maar het begin”, zegt ceo Koen van den Bosch van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus. De sector heeft op regionaal, nationaal en Europees niveau een aanvraag ingediend voor een noodrampenfonds en hoopt zo een half miljard euro te recupereren.