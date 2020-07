De zusters van de Abdij van Colen zijn u dankbaar en ze nemen u mee in hun hart. Die nadrukkelijke boodschap willen ze tijdens het laatste weekend in hun klooster nog via de krant verspreiden. Dit is ongebruikelijk, maar door corona kan het niet anders. “Het spijt ons ten zeerste dat we met de stille trom moeten vertrekken. We hadden graag een dankviering gedaan.”