Ik klop aan op de poort van het kartuizerklooster van Herne. Dat typische ­geluid van vingerknokels op het hout, hoe vaak moet dat hier niet al geklonken hebben? Maar ik denk aan één keer in het bijzonder: 616 jaar geleden, de gespierde hand van een Bourgondische ­officier, hier op deze deur. Het was de dag dat Filips de Stoute was gestorven, vijftien kilometer verderop, in Halle.