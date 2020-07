Een driejarige duiver verraste Norbert Peeters (70) op de eerste vlucht uit Limoges (689km). “Ik had dat niet verwacht. Limoges is voor mij slechts een opleervlucht voor het grotere werk later, richting Pau”, zegt de dierenarts uit As. Naast de provinciale zege (1.695 duiven) bezet de fondspeler pur sang ook de zevende plaats nationaal op een totaal van 15.981 duiven.