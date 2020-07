Union Berlijn heeft oplossing om toch voor vol stadion te kunnen spelen: het wil 22.000 (!) coronatests betalen voor fans

Union Berlijn heeft er veel voor over om bij de start van de Bundesliga op 18 september voor een vol stadion te kunnen spelen. De club uit de Duitse hoofdstad kondigde vrijdag aan met behulp van 22.012 coronatests, de volledige capaciteit van het Stadion An der alten Försterei, haar stadion volledig te willen vullen. “Met een negatief coronaresultaat binnen de 24 uur voor de wedstrijd zou je het stadion mogen betreden”, aldus de Duitse club. Op die manier zouden de fans in grote getale aanwezig kunnen zijn.

Een dergelijk concept implementeren vraagt een enorme organisatie. Dat erkende ook clubvoorzitter Dirk Zingler. “Maar we gaan deze economische uitdaging graag aan en willen de kosten voor het project volledig zelf dragen”, zei hij. “Zonder schreeuwende supporters voelt dit stadion niet als Union Berlijn. Bovendien zorgen de wedstrijden voor heel veel werkgelegenheid in en rond ons stadion. We willen mensen het voetbal teruggeven. Zodra ons plan helemaal op punt staat, gaan we het voorleggen aan de lokale overheid.”

Toch lijken de slaagkansen van het plan van de tweede club uit Berlijn vrij klein. De Berlijnse autoriteiten hebben evenementen met meer dan duizend aanwezigen al verboden tot minstens 24 oktober.