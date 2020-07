Waar moet u vanaf zaterdag een mondmasker dragen?

Een mondmasker is vanaf zaterdag 11 juli verplicht van winkels tot auditoria en gerechtsgebouwen. Boetes bij inbreuken bedragen 250 euro (en 750 euro voor handelaars). Het ministerieel besluit daarover is vrijdagavond gepubliceerd. Een overzicht.

Voor wie geldt de mondmaskerplicht?

"Eenieder is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof."

Kinderen jonger dan 12 jaar hoeven dus geen mondmasker te dragen.

Waar geldt de mondmaskerplicht?

In het ministerieel besluit staan de plaatsen opgelijst waar mondmaskers vanaf 11 juli verplicht zijn:

winkels en de winkelcentra

bioscopen

theater-, concert- en conferentiezalen

auditoria

gebedshuizen en bezinningsplaatsen

musea

bibliotheken

casino’s en speelautomatenhallen

gerechtsgebouwen (voor de publiek toegankelijke delen)

Casino’s, speelautomatenhallen en gerechtsgebouwen zijn nog aan de lijst toegevoegd sinds de beslissing gisteren formeel werd genomen.

Opgelet: Febelfin stuurde vrijdagmiddag een persbericht uit met de boodschap dat een mondmasker in de bank ook wordt verplicht. Het lijkt er dus op dat "winkels" ruim geïnterpreteerd (kan) worden.

Wat als je geen mondmasker kan dragen?

Om medische redenen is het soms niet mogelijk om een mondmasker te dragen. Het ministerieel besluit biedt daarvoor een oplossing: "Wanneer het dragen van een masker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt", klinkt het.

Hoe hoog zijn de boetes?

Als u toch naar de winkel of bibliotheek gaat zonder mondmasker riskeert u een boete van 250 euro (onmiddellijk te betalen). Handelaars of winkeluitbaters die geen mondmasker dragen moeten zelfs 750 euro boete betalen. Maar: het ministerieel besluit maakt ook duidelijk dat eigenaars zelf niet verwacht worden om controle te voeren op de mondmaskerplicht.

De politie zal echter alleen optreden bij manifeste overtredingen, als de openbare orde wordt verstoord. Er wordt dus nog steeds burgerzin verwacht.