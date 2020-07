Diest -

Aan de Hasseltsebaan in Deurne is een laptop gestolen bij een inbraak in de lagere school. Om binnen te geraken hadden de daders een ruit verbrijzeld. De inbraak is donderdag vastgesteld. Dieven forceerden een raam om zich toegang te verschaffen tot een woning aan de Dorpsstraat in Molenstede. Zij gingen met juwelen aan de haal. De melding dateert van donderdag.