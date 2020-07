Brecel kent mogelijke hordes op weg naar WK

Luca Brecel (WR 37, foto) start zijn zoektocht naar een WK-ticket op 25 juli. Dan treft hij in zijn eerste van twee voorrondes ervaren rot Fergal O’Brien (WR 72), als die zijn eerste match overleeft tegen Rod Lawler of Ross Bulman. Wint Brecel zijn eerste wedstrijd, dan treft hij op 27 juli in een beslissende wedstrijd de Chinees Liang Wenbo (WR 34). Dankzij enkele forfaits van Chinese spelers mag met amateur Ben Mertens ook een tweede Belg aan de WK-kwalificaties deelnemen. De 15-jarige Oost-Vlaming moet vier rondes overleven om het Crucible te halen, te beginnen met een duel op 22 juli tegen James Cahill (WR 106).