Terwijl KRC Genk het voorlopig nog zonder moet doen, speelt Standard zaterdag al zijn derde oefenmatch van het seizoen. De Rouches treden twee keer zestig minuten aan tegen het OH Leuven van Marc Brys.

Na enkele woelige maanden is de rust teruggekeerd in Luik. De kaap van 20.000 abonnementen is gerond. Trainer Philippe Montanier oogst voorlopig lof met zijn positieve aanpak. “Hij wil voetballen”, zei ...