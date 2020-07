Lommel -

De brandweer moest deze namiddag uitrukken naar ZF Wind Power in de Gerard Mercatorstraat op het Lommelse industrieterrein Kristalpark. In een hoogspanningsruimte was een lichte rookontwikkeling ontstaan. De oorzaak was niet onmiddellijk duidelijk, maar de brandweer en interne diensten van het bedrijf volgen dit verder op.