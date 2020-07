Bromfietser met valse plaat gewond bij ongeval

Diest / Borgloon - Een man van 29 jaar uit Bekkevoort is bij een ongeval in Diest gewond geraakt. Hij kwam in Diest in aanrijding met de auto van een man uit Borgloon.

De politie van de zone Demerdal DSZ (Diest – Scherpenheuvel-Zichem) kreeg de melding van de aanrijding donderdag rond 7.20 uur. De botsing gebeurde op de Nieuwe Dijkstraat in Schaffen. Een auto met aan het stuur een man van 43 jaar uit Borgloon sloeg linksaf richting kazerne. Hij kruiste daarbij de man van 29 jaar uit Bekkevoort die met de bromfiets reed. Die man kwam ten val. Zijn bromfiets droeg een nagemaakte nummerplaat, een kleurenkopie achter plastic, die zelfs wat uitgelopen was. De bromfiets was niet ingeschreven en ook niet verzekerd.