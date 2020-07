Antwerp-trainer Ivan Leko wil vervanger voor zwaar gekwetste Sander Coopman

Bij Antwerp viel woensdag tijdens het oefenduel met Eupen Sander Coopman uit met een zware blessure. De voorste kruisband van de middenvelder zou volledig afgescheurd zijn, wat een erg lange revalidatie betekent. Trainer Ivan Leko wil er dan ook graag nog een speler bij.

“Het is jammer, zeker voor Sander zelf die erg gemotiveerd aan de voorbereiding begonnen was en het gevoel had dat dit zijn seizoen zou worden”, vertelt Leko. “Voor de ploeg betekent dit dat we nog een extra speler nodig zullen hebben, zeker gezien het profiel van Sander.”

Op de blessure van Coopman na stelt Leko dat de fysieke voorbereiding op het seizoen bij Antwerp goed verloopt. “Er zijn natuurlijk ook wel wat spelers met kleinere blessures, maar dat is normaal in deze fase. Ze moeten wennen aan een nieuwe manier van trainen, een nieuwe coach brengt altijd veranderingen met zich mee op het vlak van de intensiteit en de duur van de trainingen, de bewegingen die de spelers moeten maken en de ruimtes die ze moeten benutten. De spieren moeten zich daaraan aanpassen.”

Intussen bereidt Antwerp zich voor op de start van het seizoen en op de bekerfinale tegen Club Brugge, ondanks het tumult over welke spelers voor die match speelgerechtigd zijn en ondanks de aanslepende onduidelijkheid over hoe 1A er het komende seizoen zal uitzien. “Ik ga daar geen drie weken om zitten wenen, ik doe er gewoon alles aan om een goed team klaar te krijgen en dan zien we wel”, stelt Leko. “De situatie van de competitie is dan weer voor elke coach een probleem, maar wij kunnen alleen maar hard blijven trainen. België heeft advocaten genoeg om er zich mee bezig te houden.”