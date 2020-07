Ook kleurencodes voor hoger onderwijs: alle studenten worden volgend academiejaar in de auditoria verwacht

Er is duidelijkheid voor studenten over de organisatie van het volgende academiejaar. Ook in het hoger onderwijs zal er gewerkt worden met kleurencodes. Idealiter gaan we van start in niveau geel, waar de capaciteit op universiteiten beperkt is tot de helft van het aantal zitjes in auditoria. In die situatie moet iedereen wel een mondmasker dragen. Zonder mondmasker mag slechts één vijfde van de capaciteit benut worden. De hogescholen mikken op een vermindering van de circulatie van studenten op de campus met 25 procent.