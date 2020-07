Opnieuw trekt een jonge Belg naar de Bundesliga

Arminia Bielefeld, dat volgend seizoen aantreedt in de Bundesliga, heeft Nathan de Medina (22) transfervrij aangetrokken. Hij zette zijn handtekening onder een contract tot 2023. De verdediger was einde contract bij Excel Moeskroen.

De Medina speelde afgelopen seizoen 22 competitiewedstrijden onder Bernd Hollerbach, nadat hij het seizoen voordien nauwelijks aan de bak kwam onder Bernd Storck. De verdediger is een jeugdproduct van RSC Anderlecht, dat hem in 2017 naar Moeskroen liet vertrekken.

“Nathan is een atletische speler die sterk is in de duels”, verheugt coach Uwe Neuhaus zich over de komst van de jonge Belg. “Hij kan op meerdere posities ingezet worden. We voorzien voor hem een rol als rechtsachter, want ook in aanvallend opzicht kan hij ons spel veel kwaliteit bijbrengen.”

De Medina wordt al de twaalfde Belg in de Bundesliga. Deze zomer trokken Thomas Meunier (28, Dortmund) en Dimitri Lavalée (23, Mainz) ook naar Duitsland, terwijl Orel Mangala (22, Stuttgart) promoveerde uit de tweede Bundesliga.

Zij vervoegen Axel Witsel (31, Dortmund), Thorgan Hazard (27, Dortmund), Dedryck Boyata (29, Hertha BSC), Dodi Lukebakio (22, Hertha, BSC), Koen Casteels (28, Wolfsburg), Ismail Azzaoui (22, Wolfsburg), Benito Raman (25, Schalke 04) en Sebastiaan Bornauw (21, 1. FC Köln).