Drie black-owned beautymerken in de kijker

Wie tijdens het aankopen van nieuwe beautyproducten wil uitkijken naar black-owned merken om zo een steentje bij te dragen in de strijd tegen racisme, heeft in de (online) parfumerie heel wat keuze. Wij zetten alvast onze favorieten op een rij.

Fenty Beauty

Wie? Het beautymerk van zangeres en ontwerpster Rihanna, die maar liefst veertig verschillende tinten fond de teint in haar gamma heeft. Ze werd eerder al geprezen om het grote aanbod, waar alles om draait. Riri wil dat mensen met haar producten hun natuurlijke schoonheid subtiel kunnen benadrukken met highlighters in sticks, glitterpoeder, matterend papier, mascara en make-upborstels.

Onze favorieten: de lipglass in de tint ‘Fussy’. Een plakkerige gloss, maar wel eentje die net voldoende schittert en je lippen er natuurlijk voller doet uitzien. Past bij elke make-uplook. Wij zijn ook vol lof over de mascara van Rihanna, die de wimpers in één beweging mooi kleurt en - niet onbelangrijk - gescheiden houdt.

Vlot te bestellen via de site van Fenty Beauty. Houd wel rekening met (hoge) verzendkosten.

Pat McGrath Labs

Wie? Pat McGrath is dé make-upartieste achter de schermen van de modeweken. Bijna elk topmodel zat al in haar stoel en kwam eruit met een spraakmakende look - van dewy tot extravagant. De visagiste werkt veel met sterk gepigmenteerde kleuren en glitter. Véél glitter. Die op haar Instagrampagina in fonkelende video’s wordt voorgesteld, vaak ook met een streepje muziek. Ze slaagt erin om je helemaal mee te trekken in een sprookjeswereld. Sinds kort is Naomi Campbell het gezicht van het merk.

Onze favorieten: de matte lippenstift Vendetta. Er zit een crèmeachtige textuur in verwerkt die je lippen soepel houdt. De houdbaarheid van het product is indrukwekkend. Van een cocktail nippen tot een vijfgangendiner verorberen kan zonder dat de kleur vervaagt. Voor die kwaliteit en de naam betaal je ook wel een flinke cent. Reken op 41 euro per lippenstift.

Onder meer via Net A Porter.

Iman Cosmetics

Wie? Hoewel de make-uplijn van Rihanna revolutionair is dankzij de grote keuze aan foundations, is ze niet de eerste die op het idee kwam. Iman Abdulmajid, het iconische model met Somalische roots en de weduwe van David Bowie, is met haar beautymerk ‘Iman’ al jaren een gevestigde waarde in de geselecteerde parfumerie. Sinds 1994 brengt ze collecties uit die zich focussen op dames met een gekleurde huid.

Onze favorieten: met dit merk hebben we nog geen ervaring op onze huid, maar de collectie blush en losse poeders zijn heel neutraal gehouden en dus multi-inzetbaar.

Een selectie van de producten is te koop bij Planet Parfum.