Liam Manning nieuwe coach: de jeugd aan de macht

Lommel SK heeft een opvolger voor Peter Maes. Liam Manning is de nieuwe hoofdcoach. Hij was het voorbije seizoen directeur coaching van de jeugdacademie bij New York City, een andere club uit de City Football Group.

Het profiel van de 34 jaar jonge Engelsman zegt het allemaal. Lommel wordt in de komende jaren nog meer dan vroeger een opleidingsclub. Manning heeft immers zijn strepen verdiend in een aantal jeugdacademieën. Op z’n 20ste, jawel, werd hij al trainer bij Ipswich Town. Daar ontwikkelde hij zich hij in acht jaar tijd van trainer van de U13 tot hoofdcoach in de opleiding van jong talent. Hij moest spelers klaarstomen voor de A-kern.

In 2015 verhuisde hij naar West Ham, waar hij achtereenvolgens de U21 en U23 onder zijn hoede nam. Hij combineerde die functie met die van hoofd coaching van de bovenbouw en hij was Assistent Academy Manager. Met de U23 won hij in 2016 de Engelse beker. Eén van de spelers die onder zijn leiding Engels international werd, is Declan Rice.

Een jaar geleden belandde Manning bij New York City FC als directeur opleiding in de jeugdacademie, gelegen in Orangeburg. Hij werkte er nauw samen met sportief directeur Claudio Reyna. Een overgang van The Big Apple naar provinciestadje Lommel, het zal voor hem een kleine cultuurschok worden. Maar het is wel voor de eerste keer in zijn carrière dat hij aan de leiding komt van een profclub. Manning begint binnen de twee weken aan zijn opdracht aan de Gestelsedijk. Eerst moet hij in New York zijn werkzaamheden nog beëindigen.

“Ik had niet verwacht dat ik New York zo snel zou verlaten”, aldus Manning in een eerste reactie. “Maar de kans om door te groeien naar een volgende fase in mijn carrière in Lommel kon ik niet laten liggen. Lommel is een club met een gevestigde geschiedenis in het Belgische voetbal, met een solide basis en enorm groeipotentieel. Ik wil mijn best doen om de traditie van de club, om jong talent te helpen ontwikkelen, voort te zetten. En dat onder de paraplu van de City Football Group.”

Sportief directeur Ronny Van Geneugden is blij met de komst van Manning. “Hij heeft veel expertise in het trainen en ontwikkelen van jong talent, wat perfect past in de langetermijnstrategie van Lommel SK. City Football Group heeft bewezen ervaring te hebben met het aanbieden van meerdere trajecten, voor spelers én coaches. Er zijn voorbeelden van enkele succesvolle carrières binnen CFG, zoals Patrick Vieira. We hopen dat Liam zijn stempel kan drukken op de implementatie van de City voetbalstijl en dat we zo als team kunnen groeien.”