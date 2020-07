Staat dit ook Waasland-Beveren te wachten? In Frankrijk moet Amiens nu toch in Ligue 2 starten, al blijft schadevergoeding mogelijk

De Franse Raad van State heeft vrijdag in kort geding het verzet van Amiens tegen zijn degradatie afgewezen. De Noord-Franse club bereidt zich nu voor op een seizoen in de Ligue 2.

“De rechter had geen oor naar onze argumenten en dat betreur ik”, reageerde voorzitter Bernard Joannin. “Ik ben ervan overtuigd dat we in de zaak ten gronde wel gehoord zullen worden. Maar dan zijn we weer enkele maanden verder. In afwachting bouwen we aan een sterk team en zullen we antwoorden op het terrein.”

De Ligue 1 zal dus zonder Amiens van start gaan. Mocht de club in de zaak ten gronde alsnog zijn gram halen, is wel nog een fikse schadevergoeding mogelijk. Het financiële verlies door de degradatie wordt op 44 tot 50 miljoen euro geschat.

Het was de tweede keer dat Amiens naar de Raad van State trok. Een eerste keer maakte die de degradatie van Amiens en ook Toulouse wel ongedaan en werd de liga en de federatie gevraagd het competitieformat te herbekijken. Die wilden echter niet weten van een competitie met 22 clubs en hielden vast aan de degradatie van Amiens en Toulouse.

Staat dit ook Waasland-Beveren te wachten?

Net zoals de Jupiler Pro League werd de Ligue 1, de Franse hoogste klasse van het voetbal, voortijdig stopgezet door de corona-onderbreking. Daarom werd beslist dat de twee ploegen die op dat moment onderaan stonden, Amiens en Toulouse, moesten degraderen hoewel de competitie nog niet helemaal afgewerkt was.

In België zit Waasland-Beveren in hetzelfde schuitje. Op woensdag maakte het Belgisch Arbitragehof voor de Sport de degradatie van de Waaslanders ongedaan, maar de Pro League lijkt voorlopig van plan op een nieuwe Algemene Vergadering opnieuw de degradatie te bekrachtigen.