Lieve haai vraagt om aaitje op zijn rug

Vissers waren verbaasd toen een kalme walvishaai naar hun boot zwom om op zijn rug te worden geaaid.

Het bedreigde zeedier dreef op 8 juli naar het schip voor de kust van Phetchaburi, het westen van Thailand. Thepthai Phupiwmek, een van de vissers, filmde zijn collega’s terwijl ze zachtjes over de rug walvis aaide voordat deze verdween in de diepten voor de kust van Cha-am.

Thepthai, die je met de walvis hoort praten, zei dat hij nog nooit een walvishaai heeft gezien. Ze geloven dat het aanraken van een walvishaai hen geluk zal brengen. Hij zegt in de video: “Kom hier mijn vriend, laat me je een beetje aanraken voor geluk. Het is zo geweldig om je vandaag te zien.”

Walvishaaien, oftewel Rhincodon Typus, zijn de grootste ongevaarlijke vissen ter wereld en kunnen wel 12 meter lang worden. Ze zijn geclassificeerd als ‘bedreigd’ op de rode lijst van bedreigde diersoorten van de International Union for Conservation of Nature (IUCN).