Koningin Máxima als pink lady

De Nederlandse koningin heeft zich donderdalaten zien in een volledig roze ensemble. Haar keuze viel ook deze keer op een outfit van onze landgenoot Edouard Vermeulen, ontwerper van Natan.

De Nederlandse vorstin combineerde een roze, oversized blouse, met een pantalon in exact dezelfde kleur voor de online uitreiking van Appeltjes van Oranje 2020 in Hilversum. Dat is een jaarlijkse awarduitreiking om bijzondere initiatieven te bekronen. Voor de gelegenheid propte Máxima het bovenstuk losjes in haar broek, wat en een nonchalante maar elegante look realiseerde.

Foto: ISOPIX

Bij de ton-sur-ton outfit van het Belgische modehuis Natan droeg Máxima nog een parelketting en een paar oorbellen met grote koraalkleurige bloem als eyecatcher. Als contrast koos ze voor een taupe clutch en jasje en pumps in een iets lichter roze dan het pak.

Natan is het favoriete modehuis van de Nederlandse koningin. Dat lokte een midden juni nog kritiek uit. De Nederlandse royalty- en modejournaliste Josine Droogendijk (29) bestudeert al langer de garderobe van het koningshuis van onze noorderburen en zei in het blad Villamedia dat Maxima zo’n 95 procent van haar kleding over de grens koopt.

Daarvoor doet ze bijvoorbeeld voor een groot deel beroep op Edouard Vermeulen, van wie ook onze koningin Mathilde vaste klant is. Ook voor hoeden rekent ze vaak op een Belgische ontwerper: Fabienne Delvigne. Volgens Droogendijk zou de koningin beter wat vaker beroep doen op Nederlandse ontwerpers.