Roppebibliotheek in zomermodus

Heers - In juli en augustus gelden er aangepaste openingsuren in de Roppebibliotheek.

Vanaf deze week gaat de zomerregeling in. In de zomervakantie is de bib open op maandag van 18 tot 20 uur, op dinsdag van 16 tot 18 uur en op woensdag en vrijdag van 14 tot 17 uur. Op donderdag en ook op zaterdag is de bibliotheek gesloten. Er wordt gewerkt met beperkte dienstverlening (enkel inleveren en uitlenen van materialen). Je kan je materialen ook altijd buiten de openingsuren inleveren via de inleverbus aan de voorzijde van het gebouw.

Frank Missotten