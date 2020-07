De grondstoffen voor paracetamol van de grootste producent ter wereld zijn vervuild met de kankerverwekkende stof PCA. Het FAGG denkt dat het in België potentieel over negen geneesmiddelen gaat.

Paracetamol is de meest geslikte pijnstiller en koortsremmer ter wereld. In België alleen al worden per dag zo’n half miljoen dosissen aangeleverd. Door de coronacrisis is de verkoop zelfs tijdelijk vervijfvoudigd ...