Buitenlandse Zaken publiceert nieuwe en meer gedetailleerde lijst van risicozones

De FOD Buitenlandse Zaken heeft een nieuwe en meer gedetailleerde lijst gepubliceerd van reisbestemmingen die als ‘rood’ of ‘oranje’ worden bestempeld. Wie uit die eerste lijst gebieden terugkeert, moet na zijn terugkeer naar eigen land verplicht in quarantaine.

In tegenstelling tot de eerste publicatie van de lijst, valt het grootste deel van de Portugese hoofdstad Lissabon vrijdagmiddag buiten de rode zone. Enkel de noordelijke wijk Santa Clara valt onder het verbod. Het historische centrum, met wijken als Misericordia en Estrela, valt buiten het verbod. Ook verschillende wijken van het veelbezochte Sintra worden genoemd in de nieuwe lijst, maar ook hier weer valt het historische centrum van Sintra buiten het verbod.

De belangrijkste internationale luchthaven van Portugal ligt evenmin in een van de verboden wijken van Lissabon.

Uit de update blijkt verder dat in de Catalaanse regio Lerida enkel het district La Segria als rode zone is ingekleurd. Dat blijft ook gelden voor het noordwestelijke district La Marina, in het noordwesten van Spanje.

In de update van vrijdagmiddag krijgt nog altijd geen enkele regio oranje aangewezen. Bij een terugkeer uit een oranje zone wordt een medisch bezoek aanbevolen.

Welkom

Verder geeft Buitenlandse Zaken op zijn site ook aan in welke landen toeristen welkom zijn. Zo zijn reizen naar Finland, Ierland, Malta en Noorwegen nog niet mogelijk. Voor Cyprus, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, IJsland, Portugal en Spanje zijn reizen mogelijk mits quarantaine, een test of andere voorwaarden.

Foto: FOD Buitenlandse Zaken