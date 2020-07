Artiestencoalitie: “Werkloosheidssteun is goede maatregel die veel te laat komt”

De Artiestencoalitie van kunstenaars en hun beroepsverenigingen is blij dat de Kamer donderdagavond een wetsvoorstel goedkeurde dat artiesten en technici makkelijker toegang geeft tot een werkloosheidsuitkering. Toch komt de maatregel erg laat: “Wat kon vanaf crisisdag één in andere sectoren, kan vanaf nu ook voor freelancers in onze sector”.