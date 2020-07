“Bel dit nummer voor de deal van uw leven”: stad staat vol met mysterieuze boodschap

Kortrijkzanen keken vanochtend raar op. Er was iets veranderd in hun stad. Op fietspaden, op trappen, zelfs op het oude stadhuis stond een opvallende boodschap. “Bel naar 0491 75 71 63 voor de deal van uw leven.” Een nieuwe actie van Frances Lefebure en het team achter Make Belgium great again, om mensen te overtuigen zich te laten registreren als orgaandonor.