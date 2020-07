Lugubere aanwinst voor Koninklijke Bibliotheek: boek met kaft van mensenhuid

In KBR, de nieuwe naam van de Koninklijke Bibliotheek in Brussel, ligt een luguber en vooral zeldzaam boek: eentje met een kaft van mensenhuid. Het antropodermische werk werd in de 19de eeuw ingebonden door de Brusselse boekbinder Josse Schavye en is slechts een van de achttien boeken waarvan wereldwijd geweten is dat ze een kaft van mensenhuid hebben.