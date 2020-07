Final 8 in Champions League levert twee potentiële krakers op in kwartfinales, Timothy Castagne en Atalanta treffen PSG

Atalanta-PSG en Leipzig-Atlético Madrid zijn de twee kwartfinales in de Champions League waarover al duidelijkheid bestaat. Bij de laatste vier treffen de winnaars van beide duels elkaar. Dat bleek vrijdag bij de loting op de UEFA-hoofdzetel in het Zwitserse Nyon.

In een andere kwartfinale neemt de winnaar van het duel tussen Real Madrid en Manchester City het op tegen Olympique Lyon of Juventus. Ook de winnaars van Napoli/Barcelona en Chelsea/Bayern München kruisen de degens. De winnaars van die twee kwartfinales nemen het vervolgens tegen elkaar op in de halve finales.

De Champions League werd in maart stopgezet omwille van de coronacrisis. Volgende maand staat een onuitgegeven eindronde, ofwel Final 8, in Lissabon op het programma. Alle confrontaties worden vanaf de kwartfinales in één duel afgewerkt. Voordien moeten nog vier terugwedstrijden van de achtste finales gespeeld worden. Het Chelsea van Michy Batshuayi staat voor de zware opdracht een 3-0 nederlaag op te halen bij Bayern München. Barcelona ontvangt het Napoli van Dries Mertens, dat Barça in de heenmatch op 1-1 hield. Kevin De Bruyne en Manchester City verdedigen in eigen stadion een 2-1 zege tegen het Real Madrid van Thibaut Courtois en Eden Hazard. Juventus moet thuis een 0-1 nederlaag tegen het Lyon van Jason Denayer ophalen. Vier teams zijn al zeker van de laatste acht: PSG, RB Leipzig, het Atalanta van Timothy Castagne en het Atlético Madrid van Yannick Carrasco.

De terugwedstrijden van de achtste finales gaan op 7 en 8 augustus door in het stadion van de thuisploeg. De kwartfinales zijn van 12 tot en met 15 augustus in Lissabon voorzien, de halve finales op 18 en 19 augustus. Op 23 augustus ontvangt het Estadio da Luz in Lissabon de finale. De resterende wedstrijden zullen “tot nader order” allemaal achter gesloten deuren worden gespeeld, zo maakte de UEFA donderdag bekend.

Het programma van de Final 8 van de Champions League in Lissabon:

- Kwartfinales van 12 tot en met 15 augustus:

Atalanta (Ita) - Paris Saint-Germain (Fra)

RB Leipzig (Dui) - Atlético Madrid (Spa)

Manchester City (Eng) of Real Madrid (Spa) - Juventus (Ita) of Lyon (Fra)

FC Barcelona (Spa) of Napoli (Ita) - Bayern München (Dui) of Chelsea (Eng)

- Halve finales op 18 en 19 augustus:

RB Leipzig of Atlético Madrid - Atalanta of Paris Saint-Germain

Real Madrid/Manchester City of Juventus/Lyon - FC Barcelona/Napoli of Bayern München/Chelsea

- Finale op 23 augustus in Estadio da Luz