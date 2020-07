Hasselt -

Velen zaten er op te wachten, nog meer mensen vroegen zich af waarom het zo lang duurde. Gisteravond was het dan zover. De regering verplicht het dragen van een mondmasker in winkels. Ook in bioscopen, bibliotheken, musea, theaters en gebedshuizen worden mondmaskers verplicht. De meeste Limburgers zijn blij dat er eindelijk duidelijkheid is. Dat blijkt uit een steekproefje van onze redactie bij de passanten in het Quartier Bleu in Hasselt.