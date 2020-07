Kinderen mogen na reis naar risicogebied niet meteen terug naar crèche

Kinderen en hun begeleiders die terugkomen uit een gebied dat code rood of code oranje kreeg, kunnen niet meteen na terugkomst in België opnieuw naar de crèche. Ze moeten eerst 14 dagen in thuisisolatie blijven. Dat blijkt uit een communicatie van Kind & Gezin, nadat het wetenschappelijk gezondheidsinstituut Sciensano donderdag nieuwe testrichtlijnen uitstuurde naar ziekenhuizen en artsen.