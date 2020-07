Duizenden vliegende mieren zijn normaal en onschadelijk natuurfenomeen

Hasselt -

Plots waren ze er gisteren, van uit het niets. Duizenden vliegende mieren. En even snel als ze gekomen waren, verdwenen ze ook weer. “Het gaat om de bruidsvlucht van de zwarte wegmier”, zegt mierenexpert François Vankerkhoven. “Sommige mensen reageren hysterisch als ze zo’n zwerm zien, maar dat is onnodig. Het is een volstrekt normaal en onschuldig natuurfenomeen.”