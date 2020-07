Beangstigende: piloot maakt noodlanding met sportvliegtuigje nadat bagageluik van vliegtuig loskomt

Deze vlucht zullen Steve Le Van en zijn vrouw zich nog lang herinneren. De piloot moest een noodlanding maken nadat het bagageluik plots was losgekomen en de staart van het vliegtuig had geraakt. Gelukkig bleef de man erg kalm en kon hij een drama vermijden.

De noodlanding dateert van 30 mei, maar de videobeelden van het incident gaan pas sinds kort viraal. Het koppel besefte meteen dat een noodlanding onvermijdelijk was. “We waren flink geschrokken toen het gebeurde”, vertelde Le Van achteraf. De situatie was dan ook ernstig. Metalen deeltjes van het luik kwamen vast te zitten tussen andere delen van het toestel, waardoor de besturing van het vliegtuig niet optimaal verliep. “We moesten accepteren dat we snel hoogtemeters verloren”, aldus de piloot.

Amper enkele minuten later maakten ze zich op voor een hobbelige landing. Uiteindelijk kwamen ze tot stilstand in een grasveld in Membury. “We hebben een bijzonder stevig vliegtuig, ik geloof dat dat ons leven heeft gered”, concludeerde Le Van. Kort nadien stapten ze ongedeerd uit het vliegtuig en konden ze opgelucht ademhalen.