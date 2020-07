Marc Van Ranst legt uit hoe je een mondmasker moet dragen

Ze waren al eerder verplicht op het openbaar vervoer en op plekken waar je geen veilige afstand kan houden, en vanaf zaterdag moet je ze ook dragen in winkels, winkelcentra, bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen, musea en bibliotheken. Maar hoe moet u dat precies doen, zo’n masker dragen? En welke draagt u het best? In bovenstaande video legt viroloog Marc Van Ranst het uit.