Zeker 140 boeren zijn in Nederland in hun tractors onderweg vanuit de regio Achterhoek naar Den Haag. “We zijn altijd overal op voorbereid, maar er is voor zover bekend geen demonstratie door boeren aangemeld?, zegt de woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen.

De boeren zijn vrijdagochtend rond 08.30 uur vertrokken in Heelweg en rijden via provinciale wegen in de richting van Den Haag. Politie zet de kruispunten af. Boeren protesteren in Nederland al geruime ...