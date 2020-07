Fransman beschuldigd van seksueel misbruik van honderden straatkinderen in Indonesië

De politie in de Indonesische hoofdstad Jakarata heeft vrijdag een Fransman gearresteerd die meer dan 300 minderjarigen seksueel misbruikt zou hebben. De 65-jarige Francois Camille Abello nodigde de kinderen in een hotel in Jakarta uit en betaalde hen tussen de 250.000 roepie (16,13 euro) en 1 miljoen roepie (65 euro) om seks met hem te hebben terwijl ze gefilmd werden, zei de politiechef van Jakarta, Nana Sujana.