Een vijfde meer pleegkinderen in Vlaanderen

De pleegzorg in Vlaanderen zit in de lift. In twee jaar tijd steeg het aantal pleeggezinnen met 15 procent. Het aantal pleegkinderen nam met een vijfde toe. Dat blijkt uit actuele cijfers die Vlaams Parlementslid Vera Jans (CD&V) heeft opgevraagd bij haar partijgenoot en minister van Welzijn Wouter Beke, schrijft Het Belang van Limburg vrijdag.