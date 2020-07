De leiding van Chiro Joento uit Terkoest is begonnen met de opbouw van hun tenten voor hun jaarlijkse bivak. Niet in Meeuwen-Gruitrode zoals ze van plan waren, maar achter hun lokaal in de Wilgenlaan. Vanaf zaterdag kunnen de 190 leden in hun eigen leeftijdsbubbel genieten van een coronaproof kamp.