Diploma voor 45 kinderen van de PXL-STEM-Academy

Hasselt - In Hasselt vond deze week voor het eerst de PXL-STEM-Academy (i.s.m. de Stad Hasselt) plaats. “Maar liefst 45 kinderen tussen 7 en 12 jaar uit Hasselt, Borgloon, Sint-Lambrechts-Herk, Tongeren, Zonhoven, Diepenbeek en Spalbeek ontspannen tijdens de eerste leerrijke vakantieactiviteit.” zegt een trotse algemeen directeur Ben Lambrechts.

Hugo Meus geeft duiding: “Een schot in de roos met een veilige bubbel maar vooral ontspannende en leerrijke activiteiten zoals bouwen van hindernissenparcours om met drones door te vliegen, robots bouwen en programmeren, ontwerpen en 3D printen, lasercutten …. Het waren ontspannende en leerrijke dagen met vooral veel ruimte om te ontdekken en creatief te zijn.”Schepen van onderwijs Habib El Ouakili is heel tevreden met deze eerste lichting: “Op deze manier kunnen we onze jongeren motiveren om te kiezen voor een technische loopbaan en ze op een speelse manier in contact brengen met techniek.”Op vrijdagmiddag werden door algemeen directeur Ben Lambrechts en Schepen Habib El Ouakili de eerste 45 diploma’s uitgereikt aan de enthousiaste kinderen.