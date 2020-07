Riksingen

Tongeren - Goed nieuws voor de senioren van Riksingen.

Na maanden zonder activiteiten, is de afdeling petanque van seniorenclub 'De Klik' opnieuw van start gegaan. Met in achtneming van de huidige maatregelen, hebben 18 senioren genoten van het weerzien. De seniorenclub komt elke dinsdag samen in het buurthuis van Riksingen en is toegankelijk voor iedereen.