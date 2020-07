Politie vermoedt dat Glee-actrice Naya Rivera verdronken is

De Amerikaanse actrice Naya Rivera (33), die vermist raakte tijdens een boottocht met haar vierjarige zoon op het meer Piru in Californië, is vermoedelijk verdronken. Dat heeft de lokale politie donderdag tijdens een persconferentie gezegd.

“We vermoeden dat er een ongeluk is gebeurd en we vermoeden dat ze verdronken is in het meer”, zei politieagent Chris Dyer, die benadrukte dat het om een tragisch ongeluk zou gaan. Er wordt wel nog steeds gezocht naar haar lichaam. “Het doel is nog altijd om mevrouw Rivera thuis te brengen bij haar familie”, zei Dyer.

De 33-jarige Glee-actrice had een bootje gehuurd om een tocht op het meer te maken met haar zoon. Een medewerker van het bedrijf dat de bootjes verhuurt vond haar zoon woensdagnamiddag ongedeerd maar alleen terug in het bootje. Hij lag te slapen. Volgens Amerikaanse media vertelde hij aan agenten dat hij en zijn moeder hadden gezwommen en dat hij terug in het bootje klom, maar zijn moeder niet terugkwam.

Foto: REUTERS