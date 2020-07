Sevilla heeft Champions League binnen handbereik na winst tegen Athletic

Sevilla blijft op koers voor het laatste Champions Leagueticket achter de grote drie (Real, Barça en Atletico). Het team van Julen Lopetegui won donderdagavond zijn wedstrijd van de 35e speeldag met 1-2 bij Athletic Bilbao.

De thuisploeg kwam na 28 minuten op voorsprong via Ander Capa. Maar in de tweede helft trok Sevilla het laken naar zich toe. Ever Banega (69.) en Munir El Haddadi (74.) bezorgden hun team de volle buit.

In het klassement komt Sevilla met 63 punten naast Atletico Madrid. De leiding is in handen van Real Madrid met 77 punten. Barcelona volgt op een punt maar speelde wel een match meer.

Athletic blijft negende (48).