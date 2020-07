De vloek van Glee slaat weer toe: actrice Naya Rivera (33), Santana Lopez in de reeks, is spoorloos verdwenen na een boottochtje met haar zoon. De laatste in een lange rij tegenslagen en controverses voor de ooit zo geliefde acteurs van de populaire musicalreeks. Op het scherm was het een en al vrolijkheid, maar eens de camera’s uitgingen, nam treurnis de bovenhand.