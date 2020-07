Het bekende kreeftenrestaurant Bellagio op de Botermarkt in Hasselt stopt er eind augustus definitief mee. “Ik heb 52 jaar met hart en ziel gekookt, dat is lang genoeg”, lacht uitbater Mathieu Polders (66). “Misschien dat we nog wat aan huis gaan koken tot mijn vrouw Verina Vjestica (56) ook pensioengerechtigd is.”