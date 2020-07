Stoffel Vandoorne draagt in juli het petje van F1-reserverijder. Mocht Lewis Hamilton of Valtteri Bottas iets overkomen, dan staat Vandoorne klaar om bij wereldkampioen Mercedes achter het stuur te kruipen. Ook bij andere teams die een Mercedes-motor gebruiken, Racing Point en McLaren, heeft hij dat statuut. Al brengt dat in deze coronatijden wel enkele vreemde verplichtingen met zich mee.