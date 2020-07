Het topturnen geraakt steeds meer in de greep van verhalen over (seksueel) misbruik. Een schokkende Netflix-documentaire toont hoe Larry Nasser, de vaste dokter van de Amerikaanse ploeg, jarenlang tientallen gymnastes seksueel aanrandde. Naar aanleiding daarvan getuigen ook in Groot-Brittannië steeds meer atletes over de fysieke en mentale terreur die ze ondergingen.