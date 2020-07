Inter lijdt opnieuw puntenverlies en zakt naar vierde plek, paal houdt Romelu Lukaku van 21ste goal

Inter heeft donderdagavond opnieuw een slechte zaak gedaan bovenaan de Serie A. Na de thuisnederlaag tegen Bologna gaf het team van Romelu Lukaku in de slotfase een voorsprong uit handen bij Hellas Verona: 2-2. De Rode Duivel trapte even na de rust op de paal. Door het nieuwe puntenverlies is Inter plaats drie kwijt aan Atalanta.

Inter zat na amper twee minuten al in de penarie in Verona. Darko Lazovic pakte de bal tegen de achterlijn mee en verraste Inter-doelman Samir Handanovic met een schot in het dak van het doel vanuit een heel scherpe hoek. Een knappe goal. De Milanezen keken naar Romelu Lukaku om het tij te keren, maar die had met Verona-verdediger Koray Günter een ontzagwekkende schaduw meegekregen.

Na de rust lukte het dan toch. De Rode Duivel kreeg de bal aangespeeld in de zestien, en verraste zijn bewaker door meteen met zijn mindere rechter uit te halen. De paal redde Verona, maar in de rebound was Antonio Candreva er als de kippen bij om de gelijkmaker binnen te trappen. Vijf minuten later leek Inter alweer op weg naar de zege toen uitgerekend Inter-huurling Federico Dimarco de bal ongelukkig in eigen doel liep.

Lukaku mocht tien minuten voor tijd gaan rusten voor zijn in mindere vorm verkerende maatje Lautaro Martinez, maar de goal viel aan de overkant. Miguel Veloso mocht al te makkelijk de 2-2 in doel plaatsen. Inter, dat zich lange tijd leek te profileren als dé uitdager van Juventus voor de landstitel, kan zo Atalanta niet inhalen en moet de derde plek prijsgeven. De achterstand op de Oude Dame bedraagt intussen al tien punten.