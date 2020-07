Bizar: Bruno Fernandes (Manchester United) krijgt penalty… terwijl hij zelf de overtreding maakt

Vreemde fase in de Premier League-wedstrijd tussen Aston Villa en Manchester United woensdagavond. Manchester United-speler Bruno Fernandes probeerde een Zidane’tje, maar belandde met zijn studs vol op het been van thuisverdediger Ezri Konsa. Minstens een gele kaart voor de middenvelder van Manchester United, zou u denken, maar gek genoeg wees ref Jon Moss naar de stip. De videoref bekeek de fase opnieuw, maar zag geen reden om in te grijpen.