Mondmaskers vanaf zaterdag verplicht in winkels, bioscopen, zalen en musea

Vanaf zaterdag zal het verplicht zijn om een mondmasker te dragen in winkels en winkelcentra en in andere binnenruimtes waar veel mensen samenkomen, zoals bioscopen. Ook in theater-, muziek- en conferentiezalen, bibliotheken, musea en gebedshuizen wordt het dragen van een mondmasker verplicht. Na het advies van de Hoge Gezondheidsraad kon de politiek niet anders.