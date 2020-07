Voor één keer geen V-halstrui voor Marc Van Ranst: “Om de cultuursector te steunen”

Viroloog Marc Van Ranst was donderdagavond te gast in het VTM Nieuws. En opvallend: hij had voor de verandering geen typerende effen V-halstrui aan. In de plaats daarvan koos hij voor een trui met het opschrift ‘We begrijpen mekaar’. Daarmee wil hij de cultuursector een hart onder de riem steken.